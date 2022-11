Fugro haalt twee contracten voor bodemonderzoek binnen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft twee overheidscontracten in de wacht gesleept voor geotechnische bodemprojecten voor de Nederlandse kust. Dit maakte het bedrijf woensdag bekend. Het gaat daarbij om werkzaamheden in aanloop naar de aanleg van windparken Dutch IJmuiden Ver Site V-VI, Nederwiek Site I en Hollandse Kust Site VIII. De opdracht is volgens Fugro de grootste die tot nu toe is gegund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO. De opdrachten waren al voor een deel in het orderboek van Fugro opgenomen. Financiële details werden door de bodemonderzoeker niet vrijgegeven. Bron: ABM Financial News

