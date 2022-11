Valuta: euro stabiel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,03 dollar, waarmee de Europese munt niet de beweging maakte die op basis van de Europese inkoopmanagersindices verwacht zou mogen worden. "Over het geheel vielen de indices in een voorlopige meting mee", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Op basis hiervan zou je eerder een wat duurdere euro mogen verwachten, zeker als je kijkt naar de loonontwikkeling in de diverse dienstensectoren. Daarbij houdt de geldmarkt gemiddeld genomen rekening met een verhoging van de rente door de Europese Centrale Bank in december met 59 basispunten en dat impliceert dat ongeveer een derde rekent op een verhoging met 75 basispunten", aldus Koopman. De analist wees woensdag op de relatief volle macro-economische agenda in de Verenigde Staten, "waarbij de aandacht eigenlijk vooral uitgaat naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Aandachtspunt is daarin de balans tussen de uiteenlopende visies", aldus Koopman. Vanochtend bleek de Reserve Bank of New Zealand de rente met 75 basispunten te hebben verhoogd naar 4,25 procent, vanwege de hoge inflatie en dito verwachtingen. Voor vandaag staan in de Verenigde Staten de orders voor duurzame goederen en de wekelijkse steunaanvragen op de agenda, gevolgd door de voorlopige, samengestelde inkoopmanagersindex over november, de nieuwe woningverkopen, het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan, de wekelijkse olievoorraden en dus de notulen van de Fed. De belangrijkste spreker van vandaag is econoom Huw Pill van de Bank of England. Verder legt de Britse minister van financiën Jeremy Hunt tegenover een comité verantwoording af voor het financiële beleid. Het Britse hooggerechtshof wees woensdag daarnaast een verzoek tot een referendum over de Schotse onafhankelijkheid af. De euro noteerde daalde woensdag nog geen 0,1 procent naar 1,0299 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8649 Britse pond. Het Britse pond won 0,2 procent en noteerde op 1,1909 dollar. De Nieuw-Zeelandse dollar steeg 0,4 procent naar 0,6176 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

