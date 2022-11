Prosus koploper in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het woensdag rustig aan, met een bescheiden winst van 0,3 procent op 718,76 punten. In de ochtend waren er nog cijfers van Prosus. Maar de aandacht ging vooral uit naar de voorlopige inkoopmanagersindices. De krimp in de eurozone blijkt volgens voorlopige cijfers licht afgenomen. Vanmiddag let de markt op een serie Amerikaanse macrocijfers en de notulen van de Federal Reserve, waarna Wall Street morgen dicht is voor Thanksgiving en vrijdag slechts een halve dag geopend is. Daardoor zullen de handelsvolumes ook in Europa laag zijn. Volgens IG kunnen de notulen de beurzen in beweging zetten. "Als Fed-leden hun zorgen hebben geuit over de Amerikaanse economie, dan wordt dat waarschijnlijk opgevat als een signaal dat de komende renteverhogingen bescheiden zullen zijn. Dat zal het sentiment voor nu steunen", aldus IG. Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen ziet dat anders. "De toon zal mogelijk streng blijven. Maar de markten zullen er niet fel op reageren. Daarvoor zijn er sinds 3 november, de datum van de betreffende bijeenkomst, al te veel nieuwe cijfers naar buiten gekomen die toch voorzichtig wijzen op een lager inflatieniveau", aldus Aben. De euro/dollar handelt op 1,0299 en olie wordt een half procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX gaat Prosus na cijfers aan kop. Het aandeel stijgt 1,5 procent. Degroof Petercam zag Prosus de verwachtingen overtreffen. Prosus richt zich na jaren van investeren nu op de resultaten. "We zien dit bij meer bedrijven, gezien de jaren van gratis geld voorbij zijn en de omzet- en winstontwikkeling nu belangrijker worden", aldus Degroof. Shell wint 1,1 procent, maar ArcelorMittal en Randstad dalen circa een procent. Alfen wordt in de AMX 2,4 procent duurder en SBM Offshore 1,6 procent. CTP daalt 2,7 procent. Smallcap Vivoryon wint 3,0 procent, terwijl Van Lanschot 0,6 procent inlevert. Bron: ABM Financial News

