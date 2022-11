'Prosus overtreft verwachtingen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft zijn portefeuille in hoog tempo weten te laten groeien en overtrof daarmee de verwachtingen. Dit stelde analist Joren Van Aken van Degroof Petercam woensdag, die evenwel zijn koersdoel voor het aandeel verlaagde. De analist zag de verliezen wel toenemen door de focus van Prosus op investeringen. De investeerder zei dat er inmiddels op dit vlak een piek is bereikt, en dat het bedrijf zich nu wil richten op het behalen van winstgevendheid. "We zien dit bij meer bedrijven, gezien de jaren van gratis geld voorbij zijn en de omzet- en winstontwikkeling nu belangrijker worden", aldus Van Aken. Degroof verlaagde het koersdoel voor Prosus van 79,00 naar 72,00 euro na het updaten van de ramingen. Van Aken houdt rekening met een korting op het aandeel van 24 procent. Ook met het nieuwe koersdoel, biedt het aandeel nog voldoende opwaartse potentie om het koopadvies te handhaven, aldus Van Aken. Maar vooruitkijken blijft lastig, zo waarschuwde de analist. Van Aken ziet wel voldoende aanjagers, waaronder een losser beleid in China. Het aandeel Prosus steeg woensdagochtend met 1,2 procent tot 57,25 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.