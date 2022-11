Beursblik: Prosus stelt gerust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft beleggers gerustgesteld door de doelen voor de winstgevendheid te handhaven, al duurt het nog twee jaar voordat deze doelen worden behaald. Dit stelde analisten van Jefferies woensdag na een kwartaalupdate van de in Amsterdam genoteerde internetinvesteerder. Desondanks zullen beleggers blijven twijfelen over de haalbaarheid van de doelen, nu er een recessie aankomt, waarvoor de investeringen van Prosus erg gevoelig zijn. Jefferies hoopt over twee weken meer informatie te krijgen over hoe Prosus zijn doelen wil bereiken. Dan houdt de investeerder namelijk een beleggersdag. Prosus wil onder meer dat de e-commerce-divisie binnen twee jaar winstgevend is. Jefferies heeft een Houden advies op Prosus met een koersdoel van 67,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 56,61 euro. Bron: ABM Financial News

