Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,8 procent hoger op 716,33 punten.

Het Damrak zal net als veel andere Europese aandelenmarkten hoger openen, na een groen slot op Wall Street, waarbij hogere olieprijzen de zorgen over een terugval van de wereldeconomie wat deden afnemen.

"De waarschuwing dat vooral het VK jarenlang een stagnerende groei zal realiseren, heeft het sentiment niet geraakt", aldus analisten van IG, wijzend op onder meer de winsten van de FTSE 100 op dinsdag. Energieaandelen vonden toen de weg omhoog. "Hoewel de coronacrisis de effecten van de Brexit hebben gemaskeerd, blijven de verwachtingen voor de Britse economie niet bepaald rooskleurig."

Beleggers maken zich vandaag op voor een drukke dag op macro-economisch vlak. Zo komt de Federal Reserve met de notulen van de laatste rentevergadering naar buiten en krijgen beleggers inzicht in het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Bovendien staat er een reeks inkoopmanagersindices op de rol.

Volgens IG kunnen de notulen de beurzen in beweging zetten. "Als Fed-leden hun zorgen hebben geuit over de Amerikaanse economie, dan wordt dat waarschijnlijk beschouwd als een signaal dat de komende renteverhogingen bescheiden zullen zijn. Dat zal het sentiment voor nu steunen", aldus IG.

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen ziet dat anders. "De toon zal mogelijk streng blijven. Maar de markten zullen er niet fel op reageren. Daarvoor zijn er sinds 3 november, de datum van de betreffende bijeenkomst, al te veel nieuwe cijfers naar buiten gekomen die toch voorzichtig wijzen op een lager inflatieniveau", aldus Aben.

De volumes op de beurs zullen vermoedelijk afnemen, in aanloop naar de viering van Thanksgiving in de VS.



"Het is belangrijk te onthouden dat de handel dun zal zijn deze week", aldus strateeg Art Hogan van B. Riley Wealth Management. Hogan spreekt desondanks van een "overwegend constructieve markt". "Maar dit wordt een week met extreem lage volumes en dat accentueert alle bewegingen, in welke richting dan ook."

De olieprijs is dinsdag voor het eerst in vijf handelsdagen gestegen. Een decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,1 procent hoger op 80,95 dollar op de New York Mercantile Exchange.

"De olieprijs veert nog steeds op omdat de Saoedi's gisteren tegenspraken dat OPEC een productieverhoging overweegt", zei analist Edward Moya van Oanda. "Het is touwtrekken tussen vrees voor lagere vraag uit China door coronaviruslockdowns en een Saoedi-Arabië dat gemotiveerd lijkt om de oliemarkt krap te houden."

Vandaag volgen de wekelijkse Amerikaanse voorraadcijfers. Er wordt gerekend op een daling van de voorraad ruwe olie met 800.000 vaten. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs fractioneel hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,0326. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0304 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0273 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Prosus heeft in het eerste halfjaar van het gebroken boekjaar de omzet uit e-commerce sterk zien aantrekken. De investeerder had verder 600 miljoen dollar netto in kas.

Pharming zal op 10 december nieuwe studiedata over leniolisib presenteren in de VS.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index sloot dinsdag 1,4 procent hoger op 4.003,58 punten, na een daling van 0,4 procent een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 1,2 procent tot 34.098,10 punten en de Nasdaq klom 1,4 procent tot 11.174,41 punten.