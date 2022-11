Nieuw-Zeeland verhoogt rente stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Reserve Bank of New Zealand heeft de rente woensdag met 75 basispunten verhoogd naar 4,25 procent met het oog op de te hoge inflatie. Dit maakte de centrale bank van Nieuw-Zeeland woensdag bekend. In oktober besloot de bank nog tot een verhoging met 50 basispunten. De bank streeft naar een inflatie van 1 tot 3 procent op jaarbasis. De laatste meting wees echter op een inflatie van 7,2 procent, een lichte daling ten opzichte van de 7,3 procent een kwartaal eerder. De Reserve Bank of New Zealand merkte woensdag op de inflatieverwachtingen voor de korte termijn zijn opgelopen. Tegelijkertijd bleven de uitgaven van huishoudens volgens het beleidsorgaan op peil, bij een hoge werkgelegenheid. De dollar van Nieuw Zeeland steeg woensdag 0,2 procent naar 0,6166 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

