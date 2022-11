Prosus ziet omzet uit e-commerce flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft in het eerste halfjaar van het gebroken boekjaar de omzet uit e-commerce sterk zien aantrekken. Dit maakte de Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering aan het Damrak woensdagochtend bekend. De omzet uit e-commerce, de grootste divisie van Prosus, trok met 41 procent aan op jaarbasis tot 5,2 miljard dollar, aangejaagd door een sterke operationele prestatie in alle vier kernsegmenten. Mede hierdoor steeg de totale omzet met 9 procent tot 16,5 miljard dollar. De zogenoemde handelswinst liep echter met 37 procent terug tot 1,4 miljard dollar, door een lagere bijdrage van Tencent en investeringen in e-commerce. Het concern benadrukte eerder deze week al dat gedurende de afgelopen verslagperiode de groeiverwachtingen en waarderingen sterk onder druk kwamen te staan doordat consumenten zich aanpasten aan de effecten van de hogere inflatie en rentetarieven op hun dagelijks leven en koopkracht. Op maandag kwam Prosus met voorlopige cijfers. Daaruit bleek al dat de kernwinst in de eerste helft van het gebroken boekjaar naar verwachting met 50,8 tot 57,8 procent zou zijn gedaald. Op woensdag meldde Prosus een daling van de kernwinst van 60 procent tot 897 miljoen dollar. De investeerder zegt wel "significante" stappen te hebben gezet om de winstgevendheid in alle kernsegmenten aan te jagen. De e-commerce-divisie moet binnen twee jaar winstgevend zijn. In het afgelopen halfjaar werd nog een handelsverlies van 998 miljoen dollar geboekt. Alle kernsegmenten zijn momenteel nog verlieslatend. Prosus zegt zich te willen blijven focussen op autonome investeringen in bedrijven binnen de vier kernsegmenten met een hoge potentie. Desondanks verwacht de investeerder dat de investeringspiek inmiddels is bereikt. Prosus had verder 600 miljoen dollar netto in kas. Prosus gaf ook een update over het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen en aandelen Naspers. Inmiddels is er voor 5,8 miljard dollar aan aandelen inpgekocht. Prosus zegt voorlopig aandelen te blijven inkopen. Eerder deze maand liet Tencent weten het grootste deel van zijn belang in de maaltijdbezorger Meituan uit te keren als dividend. Prosus overweegt deze aandelen na ontvangst te verkopen. Bron: ABM Financial News

