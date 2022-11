HP ziet uitstelgedrag bij klanten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HP Inc. verwacht dat de winst in het komende boekjaar meer dan 15 procent kan dalen omdat veel bedrijven de vervanging van computers uitstellen vanwege de economische onzekerheid, volgens CEO Enrique Lores. "Bedrijven stellen hun vervangingscyclus uit", aldus Enrique Lores van de computerfabrikant voorafgaand aan de publicatie van de vierdekwartaalcijfers. Hij wees op "een volatiel macro klimaat en zwakkere vraag in de tweede helft, met een vertraging aan de commerciele kant." Het bedrijf kondigde plannen aan om tot 10 procent van het personeel in de komende jaren te ontslaan. In drie jaar moeten er 4.000 tot 6.000 banen verdwijnen. De reorganisatiekosten van 1 miljard dollar zullen naar verwachting voor meer dan de helft in het eerste jaar worden gerealiseerd. HP had eind vorig jaar 51.000 medewerkers. Ook in september 2019 kondigde HP al een dergelijk plan aan. "De banenreductie gebeurt in drie jaar, niet in de komende paar maanden", zei Lores. Het aandeel noteerde 2 procent hoger in de handel nabeurs. Outlook



HP voorziet voor het eerste kwartaal een aangepaste winst van 0,70 tot 0,80 dollar per aandeel. Analisten rekenden gemiddeld op 0,896. HP boekte een aangepaste winst van 4,08 dollar afgelopen boekjaar, en voor het komende jaar rekent het bedrijf op 3,20 tot 3,60 dollar. Als deze verwachting in het middelpunt uitkomt, is dat een winstdaling van 17 procent. Een omzetverwachting werd niet gegeven. "De bescheiden guidance, gekoppeld aan een ongelooflijk uitdagend klimaat voor personal computers en randapparatuur, zijn een echte zorg en het is waarschijnlijk dat er de komende vier kwartalen en misschien wel langer minder pc's zullen worden gekocht, nadat de vernieuwingscycli tijdens de pandemie naar voren zijn getrokken", aldus Daniel Newman van Futurum Research tegen MarketWatch. Bron: ABM Financial News

