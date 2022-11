Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten in dunne handel in een verkorte handelsweek, terwijl beleggers bleven focussen op het rentepad van de Federal Reserve.

De S&P500 index sloot 1,4 procent hoger op 4.003,58 punten, na een daling van 0,4 procent een dag eerder. De Dow Jones-index steeg 1,2 procent tot 34.098,10 punten en de Nasdaq klom 1,4 procent tot 11.174,41 punten.

Omdat komend weekend het Thanksgiving-weekend is, zijn veel handelaren deze week niet op hun post. Maandag was de handel ook al dun, met een van de zes laagste handelsvolumes van dit jaar.

Toch is er genoeg om rekening mee te houden voor de handelaar. Oplopende aantallen besmettingen met het coronavirus in China zorgen voor onrust onder geldbeheerders over de groei in de tweede economie van de wereld. De afgelopen tijd stegen koersen juist op de hoop op versoepelingen van de lockdowns in China.

"De negatievere toon vanuit China gisteren heeft de bestaande vrees voor een Amerikaanse recessie in de komende maanden alleen maar vergroot", zei Jim Reid van Deutsche Bank.

Intussen zijn de vooruitzichten voor de rente in de VS onzeker. Na een serie agressieve renteverhogingen om de torenhoge inflatie te temmen, verwachten beleggers nu een pauze om de economie tijd te geven om het effect van het krappere monetaire beleid te absorberen.

Intussen blijft de olieprijs volatiel. De olieprijzen weten de verliezen van maandag deels weg te poetsen, nadat Saoedi-Arabië ontkende dat het van plan is om samen met de rest van oliekartel OPEC de productie op te voeren.

"Er is teveel drama en valse informatie die zorgt voor verwarring bij beleggers", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

WTI-olie sloot 1,1 procent hoger op 80,95 dollar, nadat maandag de olieprijs kortstondig zo'n 6 procent daalde.

Verder zijn beleggers in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond verschijnen. Dat is gelijk het richtpunt van een verder weinig spannende handelsweek op Wall Street. Donderdag vieren de Amerikanen Thanksgiving en zijn de beurzen in de VS dicht en vrijdag sluit de handel eerder.

"De toon zal mogelijk streng blijven. Maar de markten zullen er niet fel op reageren. Daarvoor zijn er sinds 3 november, de datum van de betreffende bijeenkomst, al te veel nieuwe cijfers naar buiten gekomen die toch voorzichtig wijzen op een lager inflatieniveau", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Op macro-economisch vlak was het rustig. De euro/dollar stond op 1,0304.

Bedrijfsnieuws

Best Buy heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en de outlook voor heel dit jaar verhoogd, nadat deze al tweemaal was verlaagd. Het aandeel steeg bijna 13 procent.

Zoom Video Communications verloor 8 procent. De onlinevergaderdienst opende maandag nabeurs de boeken en verhoogde zijn verwachtingen voor het boekjaar, maar de verwachting voor het vierde kwartaal viel de markt tegen.

De Chinese zoekmachine Baidu schreef rode cijfers, maar het verlies liep wel flink terug dankzij kostenbesparingen, terwijl de omzet steeg. Baidu sloot licht hoger op Wall Street.

De Britse Competition and Markets Authority gaat het duopolie van Google en Apple op de markt voor cloud gaming en mobiele browsers grondig onderzoeken. Dit bleek dinsdag uit een melding van de CMA. Beide Amerikaanse bedrijven sloten 1,5 procent hoger.

Vanavond nabeurs opent HP Inc de boeken.