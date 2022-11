Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor het eerst in vijf handelsdagen gestegen. Een decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,1 procent hoger op 80,95 dollar op de New York Mercantile Exchange. "De olieprijs veert nog steeds op omdat de Saoedi's gisteren tegenspraken dat OPEC een productieverhoging overweegt", zei Edward Moya van Oanda. "Het is touwtrekken tussen vrees voor lagere vraag uit China door coronaviruslockdowns en een Saoedi-Arabie dat gemotiveerd lijkt om de oliemarkt krap te houden." Woensdag volgen de wekelijkse Amerikaanse voorraadcijfers. Er wordt gerekend op een daling van de handelsvoorraad ruwe olie met 800.000 vaten. Bron: ABM Financial News

