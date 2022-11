Achmea prijst groene lening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Achmea

(ABM FN-Dow Jones) Achmea heeft dinsdag de prijs vastgesteld van een groene obligatielening van 500 miljoen euro, nadat deze goed werd ontvangen door beleggers op de kapitaalmarkt. Het is de eerste groene obligatie van Achmea, die bedoeld is voor het financieren en herfinancieren van groene leningen en investeringen. De lening loopt drie jaar. Beleggers krijgen 90 basispunten bovenop de 3 jaars midswap rente, tegen een koers van 99,844 procent met een couponrente van 3,625 procent. Bron: ABM Financial News

