Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten in een afwachtende markt die te maken heeft met relatief korte handelsweek. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,7 procent hoger op 436,22 punten. De Duitse DAX klom 0,3 procent naar 14.422,35 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,4 procent tot 6.657,53 punten. De Britse FTSE steeg 1,0 procent naar 7.452,84 punten. Bij gebrek aan richtinggevend nieuws wachtten beleggers op de notulen van de laatste rentevergaderingen van de Amerikaanse en Europese centrale banken, die op woensdag en donderdag worden gepubliceerd. Het consumentenvertrouwen in de eurozone bleek in november te zijn verbeterd van -27,5 naar -23,9 maar het niveau blijft erg negatief. De OESO vindt dat de ECB het rentegat met de Fed moet verkleinen, om de hoge inflatie te tackelen. Olie werd duurder. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,7 procent in het groen op 81,44 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 89,05 dollar werd betaald, een stijging van 1,8 procent. "Hoewel er nog de nodige risico's zijn rond de heropening van de Chinese economie na de coronacrisis, verwachten we dat de oliemarkt krapper wordt in de komende maanden en dat de olieprijzen verder zullen aantrekken", aldus analisten van UBS Global Wealth Management. UBS mikt voor 2023 op een Brent-prijs van 110 dollar per vat. Ook een strenger dan verwachte winter in Europa kan de olieprijs weer laten oplopen, denkt Jeff Klearman van GraniteShares. De euro/dollar noteerde op 1,0273. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0235 op de borden. JP Morgan denkt dat de dollar een draai kan maken en verder dalen als de inflatie onder controle blijkt in de VS.



Bedrijfsnieuws DSM en het Zwitserse Firmenich hebben vandaag het biedingsbericht gepubliceerd, na goedkeuring van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten daarvoor. De aanmeldingstermijn voor aandeelhouders DSM loopt van woensdag 23 november tot en met 31 januari 2023, met een optie op verlenging. DSM sloot bijna 2,5 lager. Energieaandelen vonden vandaag de weg omhoog, nadat Saoedi-Arabië ontkende dat het met oliekartel OPEC een verhoging van de olieproductie overweegt. De olieprijs herstelde na eerst te zijn gedaald tot het laagste niveau sinds januari, zo merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op. Shell won in Amsterdam 5 procent en TotalEnergies zo'n 4,5 procent. Bertelsmann gaat niet in beroep tegen het besluit om uitgever Simon & Schuster over te nemen en samen te voegen met de eigen uitgever Penguin Reandom House. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het Europese slot ruim een half procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.