Shell helpt AEX in het zadel

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag aardig gestegen, met hulp van zwaargewicht Shell. De AEX won 0,8 procent bij een slot van 716,33 punten.

De olieprijs herstelde nadat Saoedi-Arabië ontkende dat het van plan is om samen met de rest van oliekartel OPEC de productie op te voeren met 500.000 vaten per dag.

WTI-olie kostte dinsdag ruim 81 dollar en werd daarmee 2 procent duurder dan maandag. Dit hielp Shell in het zadel.

Verder zijn beleggers in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond verschijnen. Dat is gelijk het richtpunt van een verder weinig spannende handelsweek. Donderdag vieren de Amerikanen Thanksgiving en zijn de beurzen in de VS dicht en vrijdag sluit de handel in New York eerder.

"Het kan de opmaat zijn tot een rustiger verloop van de mondiale financiële markten deze week", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Wellicht zullen die [notulen] eenzelfde strenge toon hanteren. Maar de markten zullen er naar verwachting niet fel op reageren. Daarvoor zijn er sinds 3 november, de datum van de betreffende bijeenkomst, al te veel nieuwe cijfers naar buiten gekomen die toch voorzichtig wijzen op een lager inflatieniveau", zei Aben over de notulen van de Fed.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0273.

Stijgers en dalers

Shell ging aan kop in de AEX, met een winst van 5 procent. UMG en ArcelorMittal wonnen respectievelijk ruim 2 tot 2,5 procent.

DSM leverde bijna 2,5 procent in. DSM zal wellicht een Zwitserse vitaminefabriek sluiten en dat heeft gevolgen voor de omzet, meldde UBS. Ook werd het biedingsbericht van DSM en het Zwitserse Firmenich gepubliceerd, na goedkeuring van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.

Prosus was de sterkste daler in de hoofdindex en verloor ruim 2,5 procent. De Zuid-Afrikaanse investeerder zag de kernwinst in het afgelopen gebroken boekjaar halveren. Dat kwam voor Jefferies niet als een verrassing. Analisten van Jefferies kijken vooral uit naar woensdag, wanneer Prosus met de volledige jaarcijfers komt. Dan geeft Prosus mogelijk meer inzicht in de ontwikkeling van de cashburn.

In de AMX wonnen SBM Offshore en AMG tot 4,5 procent en OCI zelfs 6 procent. WDP verloor bijna 2 procent en Flow Traders zo'n anderhalf procent.

In de AScX won Accsys bijna 9 procent na de halfjaarcijfers. De omzet van de houtveredelaar zat in het afgelopen halfjaar in de lift. Vivoryon verloor bijna 11 procent na cijfers. Het biotechbedrijf zag de kosten flink oplopen, terwijl er omzet wegviel.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het groen.