Beursblik: prospectus fusie DSM levert geen hard nieuws op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het prospectus bij de fusie van DSM met Firmenich is dinsdag terughoudend ontvangen op de beurs, bij gebrek aan details over de doelen voor de middellange termijn en verwachtingen voor 2023, stelde Morgan Stanley in een rapport. Gezien het enthousiasme voorafgaand aan de publicatie is de kleine stap terug op de beurs geen verrassing voor de zakenbank. Firmenich laat echter solide cijfers zien over het eerste kwartaal en betere marges, terwijl de balans van de twee bedrijven sterk is. Morgan Stanley denkt dat het bedrijf tijdens de roadshow in de komende dagen beleggers weer aan de haak kan slaan, hoewel de positieve katalysatoren overwegend nog ver in de toekomst liggen. De waardering lijkt momenteel aantrekkelijk. De combinatie gaat over de toonbank voor 14 keer het EBITDA-resultaat, terwijl sectorgenoten gemiddeld rond 16 keer zitten. Na de behaalde synergieën zou dit zelfs 12,2 keer worden. Rekening houdend met de verkoop van Engineering Materials aan Advent voor 3,5 miljard dollar in de eerste helft van 2023, heeft de combinatie 1,2 miljard dollar aan contanten in kas. Dit biedt ruimte om te investeren en aandelen in te kopen, denkt Morgan Stanley. Zonder die verkoop is het aandeel 15,6 keer het EBITDA-resultaat waard, vergelijkbaar met sectorgenoten zoals Chr Hansen, Corbion, Givaudan, IFF, Novozymes en Symrise. Het afgelopen kwartaal boekte Firmenich solide vergelijkbare groei van bijna 11 procent met een aangepaste EBITDA-marge van 10 procent. Dat steekt gunstig af bij de groeicijfers van concurrenten Givaudan en IFF, terwijl Symrise iets harder groeide. Bron: ABM Financial News

