Valuta: gaat de dollar een draai maken?

(ABM FN-Dow Jones) Staat de dollar na de recente daling op het punt een draai te maken en verder te verzwakken? Volgens marktstrategen van JPMorgan Private Bank hangt dit af van twee belangrijke factoren, blijkt dinsdag uit een analyse van de Amerikaanse bank.

Tot aan de recente zwakte van de dollar beleefde de Amerikaanse munt zijn beste jaar sinds de jaren zeventig, onder meer geholpen door de renteverhogingen van de Federal Reserve en het feit dat de Verenigde Staten het economisch beter doen dan de rest van de wereld.

"Voor een Amerikaanse belegger die ook wereldwijd belegt, is de sterke dollar een forse tegenwind, maar een Europese belegger die in de VS belegt, profiteert volop van de dollarsterkte", aldus Achim Unger van JP Morgan Private Bank. Daarnaast kan valuta de bedrijfswinsten van multinationals in belangrijke mate beïnvloeden, aldus de marktkenner. De sterke dollar scheelde Amerikaanse multinationals in het derde kwartaal zo'n 4 procent aan omzetgroei.

Volgens Unger is de greenback overgewaardeerd, maar is dat niet voldoende om de munt te laten verzwakken. Daarvoor moet de inflatie in de VS verder afkoelen, zodat de Fed minder agressief hoeft te zijn met zijn renteverhogingen en moeten de mondiale groeiverwachtingen, en dan met name in China en Europa, stabiliseren of zelfs verbeteren.

De afgelopen week was op beide fronten vooruitgang zichtbaar, aldus Unger. Toch blijft de macro-onzekerheid groot en het recessierisico hoog, vooral buiten de VS.

"De vlag voor de ommekeer van de dollar kan nog niet gehesen worden, maar het is wel zaak goed op te letten", aldus de marktkenner, die stelt dat het zinvol kan zijn om winst te nemen op sommige beleggingen die dit jaar hebben geprofiteerd van de historische rally in de greenback.

"Positioneren voor een draai in de dollar gebeurt doorgaans in twee fasen: Eerst herstellen valuta's en edelmetalen die minder groei en rendement opleveren (zoals de Japanse yen en de Zwitserse frank, en goud)", aldus JPMorgan.



"Vervolgens, wanneer er sprake is van een volledige vroeg-cyclische dynamiek, rallyen valuta's met een hogere groei (zoals de opkomende markten)", aldus de bank, die van mening is dat beleggers rekening moeten gaan houden met deze eerste fase.

JPMorgan Private Bank blijft verder een voorkeur houden voor Amerikaanse beleggingen, boven internationale.