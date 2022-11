Britse toezichthouder start onderzoek naar machtspositie Apple en Google Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse Competition and Markets Authority is een diepgaand onderzoek gestart naar het duopolie van Google en Apple op de markt voor cloud gaming en mobiele browsers. Dit bleek dinsdag uit een melding van de CMA. Een eerste onderzoek toonde aan dat de twee Amerikaanse grootmachten in feite een duopolie hebben. Van alle browsers die in het VK werden gebruikt in 2021, is 97 procent afkomstig van Apple of Google. Ontwikkelaars klagen dat dit innovatie tegenhoudt, vooral door de restricties van Apple. De CMA zegt dat er brede steun is voor een onderzoek naar de manier waarop Apple en Google de markt domineren. Bron: ABM Financial News

