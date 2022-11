Baidu profiteert van kostenbesparingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft in het derde kwartaal rode cijfers geschreven, maar het verlies liep wel flink terug, terwijl de omzet steeg. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese zoekmachine. De verbetering van de resultaten was te danken aan kostenbesparingen, aldus CFO Rong Luo. In het derde kwartaal daalden de kosten met 29 procent op jaarbasis, omdat Baidu minder uitgaf aan marketing. Ook de uitgaven aan R&D daalden, met 7 procent. In de verslagperiode slonk het verlies van 16,6 miljard Chinese yuan naar 146 miljoen yuan, of 21 miljoen dollar. De omzet van Baidu steeg in het derde kwartaal met 2 procent naar 32,5 miljard yuan. CFO Luo zei dat Baidu zich blijft focussen op het laten stijgen van de omzet. De Amerikaanse notering van Baidu lijkt dinsdag zo'n 2 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.