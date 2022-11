Lichte openingswinst in de maak voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtgroene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent in het groen. De olieprijzen weten de verliezen van maandag deels weg te poetsen, nadat Saoedi-Arabië ontkende dat het van plan is om samen met de rest van de OPEC de productie op te voeren. "Er is teveel drama en valse informatie die zorg voor verwarring bij beleggers", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, die verwacht dat de olieprijzen wel zeer volatiel zullen blijven. WTI-olie kost dinsdag ruim 80 dollar en is daarmee dik een half procent duurder dan maandag. Verder zijn beleggers in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond verschijnen. Dat is gelijk het richtpunt van een verder weinig spannende handelsweek op Wall Street. Donderdag vieren de Amerikanen Thanksgiving en zijn de beurzen in de VS dicht en vrijdag sluit de handel eerder. Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,0284. Bedrijfsnieuws Zoom Video Communications gaat dinsdag een 9 procent lagere opening tegemoet. De onlinevergaderdienst opende maandag nabeurs de boeken en wist de verwachtingen te verslaan. Ook werd de outlook voor heel het boekjaar verhoogd. De outlook voor het vierde kwartaal viel de markt echter tegen. De Chinese zoekmachine Baidu schreef in het derde kwartaal rode cijfers, maar het verlies liep wel flink terug, terwijl de omzet steeg. De verbetering van de resultaten was te danken aan kostenbesparingen. De Amerikaanse notering van Baidu lijkt dinsdag zo'n 2 procent hoger te gaan openen. Later vanmiddag opent Best Buy de boeken en vanavond nabeurs is HP Inc aan de beurt. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 3.949,94 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.700,28 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.024,51 punten. Bron: ABM Financial News

