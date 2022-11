Valuta: euro kruipt naar 1,03 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro liep dinsdag op richting 1,03 dollar nadat de Amerikaanse munt wat van het terreinverlies goedmaakte op basis van de verwachting dat ook de Federal Reserve voorlopig geen aanstalten maakt met een minder stringent rentebeleid. "Het valt allemaal bovendien in een korte handelsweek en op een zeer rustige handelsdag", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Het belangrijkste richtpunt voor deze week lijken de eerste metingen voor de inkoopmanagersindices over november en de notulen van de meeste recente beleidsvergadering van de Fed, die allemaal morgen verschijnen", aldus Van der Meer. Daarmee oogt de markt voor het belangrijkste valutapaar relatief rustig en afwachtend. De agenda van dinsdag is alleen gevuld met het voorlopige consumentenvertrouwen van de eurozone over november. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Cleveland Loretta Mester en de president van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel. De euro noteerde dinsdag 0,3 procent hoger op 1,0270 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8667 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent en noteerde op 1,1854 dollar. Bron: ABM Financial News

