Beursupdate: Shell houdt AEX in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger, geholpen door een stevige koerswinst van Shell. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 713,12 punten.

Energieaandelen vonden vanochtend de weg omhoog, nadat Saoedi-Arabië geruchten ontkende dat het samen met oliekartel OPEC een verhoging van de olieproductie overweegt. De olieprijs herstelde met 0,7 procent tot 80,60 dollar. Eerder daalde de Brent-prijzen nog tot het laagste niveau sinds januari, zo merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op.

"Er was gewoonweg teveel drama en onjuiste informatie in de oliemarkt en daardoor waren beleggers in de war", zei analist Naeem Aslam van AvaTrade. "De ontkenning van Saudi-Arabië geeft de markten vandaag wat steun."

"Hoewel er nog de nodige risico's zijn met betrekking tot de heropening van de Chinese economie na de coronacrisis, verwachten we dat de oliemarkt krapper wordt in de komende maanden en dat de olieprijzen verder zullen aantrekken", aldus analisten van UBS Global Wealth Management. UBS mikt voor 2023 op een Brent-prijs van 110 dollar per vat. Aslam waarschuwde wel dat de olieprijzen volatiel zullen blijven. "Beleggers zullen gevoelig zijn voor alle nieuwskoppen die over de oliemarkt naar buiten komen."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0270.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vanmiddag nog uit naar voorlopige cijfers over het Europese consumentenvertrouwen. Op woensdag wordt vooral uitgekeken naar de samengestelde inkoopmanagersindices uit Europa, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Ook verschijnen dan de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, een dag later gevolgd door die van de ECB.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Shell 3,5 procent. ArcelorMittal klom 2,4 procent. Prosus was na een onverwachte kwartaalupdate een grote daler met een koersverlies van 1,8 procent. De Zuid-Afrikaanse investeerder zag de kernwinst in het afgelopen gebroken boekjaar halveren. Dat kwam voor Jefferies niet als een verrassing. Analisten van Jefferies kijken vooral uit naar woensdag, wanneer Prosus met de volledige jaarcijfers komt. Dan geeft Prosus mogelijk meer inzicht in de ontwikkeling van de cashburn.

DSM verloor 2,3 procent, na publicatie van het biedingsbericht, gerelateerd aan de fusie met het Zwitserse Firmenich.

In de AMX won oliedienstverlener SBM Offshore 3,4 procent en OCI 3,0 procent. WDP verloor 1,3 procent.

In de AScX won Accsys 7,3 procent na de halfjaarcijfers. De omzet van de houtveredelaar zat in het afgelopen halfjaar in de lift. Vivoryon verloor 9,8 procent na cijfers. Het biotechbedrijf zag de kosten flink oplopen, terwijl er omzet wegviel.