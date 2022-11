CEO Adyen tijdelijk afwezig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) CEO Pieter van der Does van Adyen zal 6 tot 8 weken afwezig zijn. Dit meldde de oprichter dinsdag in een bericht aan het personeel van Adyen. Na een recente medische ingreep keerde Van der Does weer terug naar kantoor, maar dat blijkt nu te voortvarend geweest. "Dit leidt niet tot het snelste herstel", moest de topman nu constateren. Hij verwacht de komende 6 tot 8 weken afwezig te zijn. Bron: ABM Financial News

