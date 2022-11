Omzet Accsys in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft in het afgelopen halfjaar de omzet zien aantrekken. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de houtveredelaar met een fabriek in Arnhem. In het afgelopen halfjaar, dat liep tot 30 september, steeg de omzet op jaarbasis met 5 procent tot 58,9 miljoen euro, aangejaagd door hogere verkoopprijzen en een verbeterde productmix, en ondanks lagere volumes. De vraag naar Accoya bleef volgens het bedrijf sterk, met een goed gevuld orderboek voor de komende drie maanden en daarna. De verkoopvolumes bij Accoya daalden wel met 19 procent als gevolg van een beperkte productiecapaciteit. De fabriek in Arnhem lag in april en mei stil vanwege de installatie van een nieuwe reactor. Nu dit is afgerond verwacht Accsys te kunnen profiteren van extra volumes. CEO Robert Harris noemde de vraag naar Accoya en Tricoya sterk en de topman verwacht dat de vraag ook sterk blijft, waarbij prijsverhogingen de druk van hogere grondstofkosten en verstoringen in de aanvoerketens wegnemen. De onderliggende brutowinst steeg van 17,2 naar 18,1 miljoen euro, terwijl de onderliggende EBITDA stabiel bleef op 4,5 miljoen euro. Onder de streep restte een verlies van 56,3 miljoen euro tegen een winst van 0,7 miljoen euro een jaar eerder. Accsys nam een provisie van 58 miljoen euro gerelateerd aan de verwerving van het volledige belang in de Tricoya-fabriek in het Engelse Hull, inclusief de bouw van deze fabriek. De schuldpositie verslechterde zo tot 61,4 miljoen euro. Een jaar eerder zat er juist nog 2,4 miljoen euro in kas. Accsys meldde tot slot dat de tweede jaarhelft sterk is gestart, met de verkoop van 6.600 vierkante meter in oktober. De fabrikant denkt dat de verkoopvolumes in de tweede jaarhelft circa 50 procent hoger zullen liggen dan in de eerste zes maanden. Verder zal Accsys goed letten op de kosten en de voorraden willen wegwerken. Bron: ABM Financial News

