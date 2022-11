ArcelorMittal prijst obligatie-uitgifte Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft een obligatie-uitgifte in dollars met succes geprijsd. Dit meldde de staalproducent dinsdag voorbeurs. In totaal gaat het om 2,2 miljard dollar aan obligaties, bestaande uit twee series. De eerste betreft voor 1,2 miljard dollar aan obligaties die in 2027 aflopen en waarop een coupon zit van 6,55 procent. De tweede gaat om 1,0 miljard dollar en loopt af in 2032 en kent een coupon van 6,80 procent. De opbrengst zal door ArcelorMittal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Daarnaast zal na de uitgifte toezeggingen voor een lopende brugfinanciering van 2,2 miljard dollar worden ingetrokken. Deze financiering werd aangegaan voor de overname van Companhia Siderúrgica do Pecém. ArcelorMittal sluit de aanbiedingstermijn op 29 november. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.