DSM en Firmenich publiceren biedingsbericht

(ABM FN-Dow Jones) DSM en het Zwitserse Firmenich hebben vandaag het biedingsbericht gepubliceerd, na goedkeuring van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten daarvoor. Dit bleek dinsdag uit een gezamenlijk persbericht.

Met het fusiebericht is ook de periode bekend waarin de aandeelhouders van DSM hun aandelen kunnen aanbieden onder het bod. Deze loopt van woensdag 23 november tot en met 31 januari 2023, met een optie op verlenging.

De fusie wordt gestand gedaan als minstens 95 procent van de aandelen DSM zijn aangemeld voor de fusie. De rest wordt dan via een uitkoopprocedure verkregen. In het geval de 95 procent wordt gehaald, dan volgt afronding van de fusie in het eerste kwartaal van het volgend jaar. Dit percentage kan onder bepaalde voorwaarden overigens worden verlaagd naar 80 procent.

Aandeelhouders van DSM zullen in totaal een belang van 65,5 procent in DSM-Firmenich verkrijgen.

De omruilratio is 1 op 1. Ook worden aandelen Firmenich omgeruild naar aandelen DSM-Firmenich en wordt er een extra bijdrage gedaan van 3,5 miljard euro in contanten.

De twee bedrijven zagen in mei synergievoordelen ter waarde van 350 miljoen euro voor de aangepaste EBITDA, inclusief 500 miljoen euro aan extra omzet door met name de combinatie van Food & Beverage van DSM met Taste & Beyond van Firmenich. De fusie ondersteunt dan ook een dubbelcijferige winstgroei per aandeel.

Het fusiebedrijf mikt op een duurzame autonome groei van 5 tot 7 procent per jaar voor de middellange termijn, aangejaagd door innovatie en een aangepaste EBITDA-marge van 22 tot 23 procent op middellange termijn.

Het bedrijf blijft een notering houden in Amsterdam en krijgt een hoofdkantoor in zowel het Zwitserse Kaiseraugst als in Maastricht.

Het aandeel DSM sloot maandag op 128,75 euro.