AEX vermoedelijk licht hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een bescheiden verlies van 0,3 procent. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zag terughoudendheid onder beleggers, die in afwachting zijn van de notulen van de laatste vergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, die respectievelijk woensdagavond en donderdagmiddag verschijnen.

Hoewel de markt hoopt dat met name de Fed het tempo van zijn renteverhogingen kan gaan terugschroeven, liet Fed-havik James Bullard vorige week weten dat de rentepiek nog niet is bereikt.

De Amerikaanse aandelenmarkten stonden maandag onder druk, waarbij een nieuwe ronde van coronalockdowns in China beleggers in verwarring bracht. Zorgen over de dalende vraag uit China, 's werelds dominante fabrikant, duwde ook de prijzen van industriële metalen zoals koper omlaag en de olieprijs zakte tot onder de 80 dollar per vat.

Vooral techaandelen werden van de hand gedaan, terwijl defensieve sectoren als vluchthaven gebruikt werden. Techbeurs Nasdaq gaf ruim een procent prijs, terwijl de S&P 500 index het verlies beperkte tot minder dan een half procent.

In Azië blijven de meeste beurzen vanochtend dichtbij huis, met uitzondering van de beurs in Hongkong waar coronavrees leidt tot een daling voor de Hang Seng index van krap anderhalf procent. Analisten vragen zich wel af hoe houdbaar het zeer strenge zero covid-beleid is.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,4 procent lager op 79,73 dollar op de New York Mercantile Exchange. Vanochtend noteert de future onveranderd.

Bedrijfsnieuws

De kernwinst van Prosus zal in de eerste helft van het gebroken boekjaar naar verwachting 50,8 tot 57,8 procent, ofwel 0,71 tot 0,81 dollar, lager uitkomen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

IMCD neemt Parkash DyeChem Private Limited over. Parkash DyeChem is één van India's distributeurs van speciale chemicaliën voor bouw- en drukinkten.

Vivoryon heeft in de eerste negen maanden van 2021 meer verlies geleden door oplopende kosten en het wegvallen van omzet. Eind september had Vivoryon nog 19,8 miljoen euro in kas. Daarmee denkt Vivoryon het te kunnen uithouden tot in december 2023.

Ebusco ontving een order van het Nederlandse openbaarvervoerbedrijf EBS voor de levering van 31 bussen van het model 3.0 van 13,5 meter. Financiële details werden niet genoemd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 0,4 procent tot 3.949,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.700,28 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.024,51 punten.