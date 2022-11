Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 7 punten voor de Duitse DAX, een plus van 13 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 19 punten voor de Britse FTSE 100.

"Alle ogen zijn gericht op China", aldus PineBridge Investments. "Elke poging tot heropening is lastig, omdat we het patroon inmiddels kennen: je krijgt een piek in nieuwe coronabesmettingen. We zijn nog niet eens echt op gang gekomen en er zijn nu al veel gevallen.

De Europese aandelenmarkten daalden maandag, met name vanwege zorgen over mogelijke nieuwe aan het coronavirus gerelateerde lockdowns in China.

"De week begint in een voorzichtige gemoedstoestand na het nieuws dat coronavirusuitbraken er in China toe hebben geleid dat in verschillende gebieden uitgaansverboden zijn ingesteld om uitbraken te beheersen", zei IG.

De producentenprijzen in Duitsland zijn in oktober voor het eerst in meer dan twee jaar tijd gedaald. Op maandbasis daalden de producentenprijzen met 4,2 procent. Op jaarbasis liepen de prijzen echter op met 34,5 procent.

Bedrijfsnieuws

Philips daalde 0,4 procent in Amsterdam na nieuwe problemen met zijn beademingsapparatuur.

In Amsterdam steeg Unilever 1,8 procent. Sectorgenoot Beiersdorf steeg in Frankfurt 0,2 procent. Defensieve aandelen waren maandag sowieso in trek.

Tech was vandaag minder in trek. Infineon verloor 1,8 procent in de DAX en ASML verloor 1,4 procent, terwijl ASMI 1,9 procent daalde.

Grootste daler in Frankfurt was Adidas met een verlies van 4,3 procent. Concurrent Puma verloor 3,0 procent. Daimler Truck steeg 2,5 procent, terwijl Bayer 1,5 procent won en SAP 1,0 procent hoger noteerde.

In Parijs won Pernod Ricard 1,8 procent, Thales steeg 1,6 procent en TotalEnergies verloor 3,1 procent. Shell daalde 2,9 procent in Amsterdam.

Euro STOXX 50 3.909,28 (-0,4%)

STOXX Europe 600 433,06 (-0,1%)

DAX 14.379,93 (-0,4%)

CAC 40 6.634,45 (-0,2%)

FTSE 100 7.376,85 (-0,1%)

SMI 11.085,04 (+0,4%)

AEX 710,38 (-0,3%)

BEL 20 3.643,88 (-0,2%)

FTSE MIB 24.356,05 (-0,13%)

IBEX 35 8.188,40 (+0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het rood, na maandag ook lager te zijn gesloten, na een nieuwe ronde van coronalockdowns in China. Zorgen over de dalende vraag uit China, 's werelds dominante fabrikant, duwde ook de prijzen van industriële metalen zoals koper omlaag en zette de olieprijs tot onder de 80 dollar per vat.

"Financiële markten zijn verkouden door zorgen dat de stijgende coronavirusgevallen in China en een nieuwe aanscherping van de beperkingen nieuwe problemen in de productie en toeleveringsketen zullen opleveren en de vraag naar grondstoffen onder druk zal zetten", zei Hargreaves Lanswdown.

"De beren zijn vandaag op jacht, omdat beleggers weinig andere keuze hebben dan zich aan te passen aan de neerwaartse risico's", zei SPI Asset Management.

De Chicago Fed National Activity Index is in oktober weer in negatief terrein beland na een opleving in de maanden ervoor. De index daalde van +0,17 naar -0,05.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,4 procent, ofwel 0,35 dollar, lager op 79,73 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Disney steeg 6,1 procent. De directie van het bedrijf vervangt CEO Bob Chapek door voormalig topman Bob Iger, die het bedrijf eind vorig jaar verliet. Volgens Aslam van AvaTrade is dit "uitstekend nieuws" voor beleggers, omdat Iger de beste vaardigheden en superieure kennis heeft om het bedrijf vorm te geven in de huidige uitdagende tijden.

Casino-aandelen, met blootstelling in Macau, staan maandag onder druk, nu China zijn eerste covid-sterfgeval in maanden heeft gemeld en nieuwe beperkingen heeft afgekondigd. Wynn Resorts en Las Vegas Sands dalen respectievelijk 2,4 procent en 3,5 procent.

S&P 500 index 3.949,94 (-0,4%)

Dow Jones index 33.700,28 (-0,1%)

Nasdaq Composite 11.024,51 (-1,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 28.137,09 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.097,76 (+0,4%)

Hang Seng 17.465,66 (-1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0251. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0235 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0242 op de borden.

USD/JPY Yen 141,88

EUR/USD Euro 1,0251

EUR/JPY Yen 145,44

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Oktober (NL)

16:00 Consumentenvertrouwen - November vlpg (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Baidu - Cijfers derde kwartaal (Chi)

13:00 Best Buy - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers eerste kwartaal (VS)