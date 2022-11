Prijzen koopwoningen stijgen opnieuw minder hard

Ik verwacht nog niet al teveel daling als ik lees dat er zo weinig gebouwd wordt. De vraag is nog altijd groter dan het aanbod. De gestegen hypotheekrente is netto nog niet zo'n groot probleem, maar in combinatie met een zwak energielabel wellicht voor veel mensen wel. Je ziet dus ook de woningen met een A+ label veel makkelijker verkopen dan een veel lager label. De aflosverplichting is ook iets waar je naar zou kunnen kijken om je lasten te verlagen. Onder de 50% Marktwaarde mag je aflossingsvrij lenen in Box1 (overgangsrecht) dan had je dus al een hypotheek voor 01-01-2013 of Box3 dan heb je geen aftrek maar dus ook geen aflosverplichting en nu nog compensatie in Box3 met je bezittingen mochten die meer zijn dan 100k.

Ook zitten er heel veel meeneemhypotheken in de markt waarbij je dus je lage hypotheekrente gewoon verhuist en eventueel nog iets bijleent tegen de huidige rente.

Kortom de lasten zijn zeker toegenomen, maar wellicht zeker netto niet zo dramatisch als het lijkt.

En ja ik heb baat bij zoveel mogelijk transacties op de huizenmarkt, haha ;-)