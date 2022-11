Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, vanwege de aanhoudende zorgen over de vraagvooruitzichten van China in het licht van hernieuwde coronavirusmaatregelen.

De olieprijs eindigde vrijdag op het laagste niveau in bijna twee maanden na een daling op weekbasis van 10 procent. De daling werd deels toegeschreven aan bezorgdheid over de Chinese vraag, aangezien het land doorgaat met het invoeren van lockdowns om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

In de Zuid-Chinese stad Guangzhou werd maandag het grootste district afgesloten, het openbaar vervoer opgeschort en inwoners verplicht een negatieve test te laten zien als ze hun huizen willen verlaten, meldde Associated Press.

"Het vooruitzicht van meer beperkingen en dus een lagere vraag naar olie in China heeft de laatste tijd zwaar gedrukt op de prijs van ruwe olie. We zien overal ter wereld sombere economische vooruitzichten die op de olieprijs blijven drukken en als de rente zo blijft stijgen, zullen de verwachtingen waarschijnlijk verder verslechteren", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda.

The Wall Street Journal meldde maandag op basis van ingewijden dat Saoedi-Arabië en andere leden van OPEC+ een productieverhoging overwegen van maximaal 500.000 vaten per dag. Op 4 december komen de OPEC en bondgenoten bijeen om te discussiëren over hun productiedoelstellingen. De verhoging zou volgen na een toch wel verrassende productieverlaging van 2 miljoen vaten per dag begin oktober.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,4 procent, ofwel 0,35 dollar, lager op 79,73 dollar op de New York Mercantile Exchange.