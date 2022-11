Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 3.959,60 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.796,54 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent lager op 11.060,93 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten daalden maandag, waarbij een nieuwe ronde van coronavirus-lockdowns in China beleggers in verwarring bracht. Zorgen over de dalende vraag uit China, 's werelds dominante fabrikant, duwde ook de prijzen van industriële metalen zoals koper omlaag en duwde de olieprijs tot onder de 80 dollar per vat. "Financiële markten zijn verkouden door zorgen dat de stijgende coronavirusgevallen in China en een nieuwe aanscherping van de beperkingen nieuwe problemen in de productie en toeleveringsketen zullen opleveren en de vraag naar grondstoffen onder druk zal zetten", zei Hargreaves Lanswdown. "De beren zijn vandaag op jacht, omdat beleggers weinig andere keuze hebben dan zich aan te passen aan de neerwaartse risico's", zei SPI Asset Management. De Chicago Fed National Activity Index is in oktober weer in negatief terrein beland na een opleving in de maanden ervoor. De index daalde van +0,17 naar -0,05. De euro/dollar noteerde op 1,0234. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0240 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0324 op de borden. Olie noteerde maandag tot 0,2 procent lager. Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak geen publicaties geagendeerd. Bedrijfsnieuws Disney steeg 5,9 procent. De directie van het bedrijf vervangt CEO Bob Chapek door voormalig topman Bob Iger, die het bedrijf eind vorig jaar verliet. Volgens Aslam van AvaTrade is dit "uitstekend nieuws" voor beleggers, omdat Iger de beste vaardigheden en superieure kennis heeft om het bedrijf vorm te geven in de huidige uitdagende tijden. Casino-aandelen, met blootstelling in Macau, staan maandag onder druk, nu China zijn eerste covid-sterfgeval in maanden heeft gemeld en nieuwe beperkingen heeft afgekondigd. Wynn Resorts en Las Vegas Sands dalen respectievelijk 2,2 procent en 3,9 procent. Zoom Video Communications opent nabeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

