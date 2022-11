IMCD neemt Parkash DyeChem over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD neemt Parkash DyeChem Private Limited over. Dit meldde de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten maandag nabeurs. Parkash DyeChem is één van India's distributeurs van speciale chemicaliën voor bouw- en druk-inkten. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. Parkash DyeChem boekte het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 maart 2022, een omzet van circa 30 miljoen euro. De afrondingen van de transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en zal naar verwachtingen in december 2022 plaatsvinden. Bron: ABM Financial News

