Prosus boekt fors lagere kernwinst

(ABM FN-Dow Jones) Prosus zag in de eerste helft van het gebroken boekjaar de kernwinst ruim halveren. Dit maakte de Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering aan het Damrak maandag in een trading update bekend.

"In de eerste zes maanden van het jaar hielden onze e-commercebedrijven een sterk groeimomentum in de omzet vast. De kernwinst per aandeel, een belangrijke maatstaf voor de bedrijfsprestaties, daalde als gevolg van investeringen in aansluitende kansen in e-commerce, lagere bedragen uit investeringen en Tencent", zei het bedrijf.

Het concern benadrukte tevens dat gedurende de afgelopen verslagperiode de groeiverwachtingen en waarderingen sterk onder druk kwamen te staan doordat consumenten zich aanpasten aan de effecten van de hogere inflatie en rentetarieven op hun dagelijks leven en koopkracht.

De kernwinst zal in de eerste helft van het gebroken boekjaar naar verwachting 50,8 tot 57,8 procent, ofwel 0,71 tot 0,81 dollar, lager uitkomen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vorig jaar boekte het concern een kernwinst van 1,40 dollar per aandeel. Daarmee zal de kernwinst naar verwachting in de eerste jaarhelft uitkomen tussen 0,59 en 0,69 dollar per aandeel.

Tot slot meldde Prosus het in mei 2022 aangekondigde voornemen om Avito, de Russische advertentieactiviteiten, te beëindigen, inmiddels te hebben afgerond. In oktober 2022 ontving het bedrijf de opbrengsten uit de verkoop.

Op 23 november komt Prosus met zijn definitieve halfjaarcijfers.