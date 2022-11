Europese beurzen lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag overwegend lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 433,06 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 14.379,93 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 6.634,45 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.376,85 punten.

Europese aandelenmarkten daalden maandag, met name vanwege zorgen over mogelijke nieuwe aan het coronavirus gerelateerde lockdowns in China.

"De week begint in een voorzichtige gemoedstoestand na het nieuws dat coronavirusuitbraken er in China toe hebben geleid dat in verschillende gebieden uitgaansverboden zijn ingesteld om uitbraken te beheersen", zei IG.

De producentenprijzen in Duitsland zijn in oktober voor het eerst in meer dan twee jaar tijd gedaald. Op maandbasis daalden de producentenprijzen met 4,2 procent. Op jaarbasis liepen de prijzen echter op met 34,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0242. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0316 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0324 op de borden.

Olie noteerde maandag ruim 5 procent lager. De OPEC zou een productieverhoging van 500.000 vaten per dag overwegen.

Bedrijfsnieuws

Philips daalde 0,4 procent in Amsterdam na nieuwe problemen met zijn beademingsapparatuur.

In Amsterdam steeg Unilever 1,8 procent. Sectorgenoot Beiersdorf steeg in Frankfurt 0,2 procent. Defensieve aandelen waren maandag sowieso in trek.

Tech was vandaag minder in trek. Infineon verloor 1,8 procent in de DAX en ASML verloor 1,4 procent, terwijl ASMI 1,9 procent daalde.

Grootste daler in Frankfurt was Adidas met een verlies van 4,3 procent. Concurrent Puma verloor 3,0 procent. Daimler Truck steeg 2,5 procent, terwijl Bayer 1,5 procent won en SAP 1,0 procent hoger noteerde.

In Parijs won Pernod Ricard 1,8 procent, Thales steeg 1,6 procent en TotalEnergies verloor 3,1 procent. Shell daalde 2,9 procent in Amsterdam.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 3.941,62 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood.