Defensieve aandelen in trek op lichtrood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed het maandag rustig aan. Bij een slotstand van 710,38 punten daalde de AEX 0,3 procent. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zag maandag terughoudendheid bij beleggers, die in afwachting zijn van de notulen van de laatste vergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, die respectievelijk woensdagavond en donderdagmiddag verschijnen. "Er bestaat ongetwijfeld verwarring onder beleggers en handelaren na de recente afkoeling van de inflatie", aldus Aslam. Hoewel de markt hoopt dat met name de Fed het tempo van zijn renteverhogingen kan gaan terugschroeven, liet Fed-havik James Bullard vorige week weten dat de rentepiek nog niet is bereikt. Volgens analisten van Hargreaves Lansdown maakten de beurzen zich maandag ook zorgen over het toenemende aantal coronagevallen in China en een nieuwe aanscherping van de maatregelen daardoor. Veel macronieuws was er niet, maar uit Duitsland kwam een meevaller. In september was er sprake van een daling van de producentenprijzen van 4,2 procent. Dat was de eerste daling sinds mei 2020. Vergeleken met een jaar eerder liepen de producentenprijzen afgelopen maand nog wel met 34,5 procent op. Dit is echter duidelijk minder dan augustus en september, toen de stijging rond de 46 procent bedroeg. De cijfers vandaag zijn volgens Ralph Solveen van Commerzbank vooral te danken aan lagere energieprijzen. En dit biedt hoop dat de consumentenprijzen ook vlot gaan pieken. Wel waarschuwt Solveen dat dit nog kan duren tot begin 2023. Verder belandde de Chicago Fed index in oktober weer in negatief terrein. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0242 en olie werd 5 procent goedkoper door de berichten dat de OPEC de productie met 500.000 vaten per dag wil gaan verhogen. Stijgers en dalers In de AEX gingen defensieve waarden aan kop. Heineken, KPN en RELX wonnen zo'n 2 procent. Philips daalde licht na nieuwe problemen met zijn beademingsapparatuur. Just Eat Takeaway, Shell en NN Group stonden het meest onder druk, met verliezen van 2 tot zelfs bijna 4 procent. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel van de verzekeraar. In de Midkap was JDE Peet's koploper, met een plus van meer dan 3 procent. Inpost en WDP stegen ruim een procent. Aperam, SBM Offshore en PostNL belandden onderaan in de AMX, met verliezen van zo'n 1 tot 2 procent. Smallcap Ebusco won ruim 6 procent na een koopaanbeveling van Degroof Petercam. De bank vindt dat Ebusco een superieur product heeft dat de concurrentie wel 5 jaar zal kosten om te evenaren. Vivoryon steeg 3,5 procent en Accsys en Azerion leverden circa anderhalf procent in. Ordina steeg 4 procent en Van Lanschot ruim 2,5 procent nadat de aandelen getipt werden door beursgoeroe Geert Schaaij. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent lager. Bron: ABM Financial News

