OPEC wil productie met 500.000 vaten verhogen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië en andere leden van OPEC+ overwegen een productieverhoging van maximaal 500.000 vaten per dag, voorafgaand aan de volgende bijeenkomst van OPEC+ op 4 december. Dit meldde de Wall Street Journal maandag op basis van ingewijden. Een mogelijke productieverhoging volgt op een toch wel verrassende productieverlaging van 2 miljoen vaten per dag begin oktober. Met een productieverhoging zou Saoedi-Arabië met name de Verenigde Staten tegemoet komen en het zorgt voor een stabiele energietoevoer, in aanloop naar een EU-embargo en een prijsplafond van de G7 op Russische energie. De WTI-olieprijs daalde maandagmiddag zo'n 3 procent op het nieuws en kostte minder dan 78 dollar per vat. Vorige week daalde de olieprijs ook al meer dan 10 procent. Bron: ABM Financial News

