'ING blijft mondiaal systeemrelevante bank'

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) ING blijft in 2022 behoren tot de banken die extra buffers dienen te hebben, omdat ze belangrijk zijn voor het wereldwijde financiële systeem. Dat maakte de Financial Stability Board maandag bekend. De lijst van dertig systeemrelevante banken voor de wereldeconomie bleef dit jaar ongewijzigd. De meeste banken in deze groep moeten 1 procentpunt extra kapitaalbuffers hebben. Dat geldt voor ING, Societe Generale, Morgan Stanley, Santander, UBS, Credit Suisse, Wells Fargo en Unicredit, om een paar bekende namen te noemen. Tien banken moeten 1,5 procent of 2 procent meer kapitaal hebben, zoals Bank of America, Citigroup, HSBC, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs en Bank of China. De enige bank die 2,5 procent extra kapitaal nodig heeft is het Amerikaanse JP Morgan Chase. De hoogste categorie, die 3,5 procent extra zou vergen, is vooralsnog leeg. Bron: ABM Financial News

