Groei OESO-landen blijft zwak

(ABM FN-Dow Jones) De economie van de OESO-landen is in het derde kwartaal met 0,4 procent gegroeid, vergeleken met een kwartaal eerder. Dit bleek uit voorlopige cijfers, meldde de organisatie maandag.

Daarmee blijft de groei voor het derde kwartaal op rij zwak, stelde het rapport. In het tweede kwartaal was dit nog 0,5 procent.

In Japan en het Verenigd Koninkrijk was er krimp, in de Verenigde Staten was er weer 0,6 procent groei na twee kwartalen van krimp, en in Duitsland trok de groei aan van 0,1 naar 0,3 procent.

De terugkeer naar groei in de Verenigde Staten hing samen met een toename van de export van goederen met 4 procent, terwijl de import juist daalde.

In de Europese Unie daalde de groei van 0,7 naar 0,2 procent.

In Polen was er herstel met een groei van 0,9 procent na de krimp met 2,4 procent in het tweede kwartaal. In Letland, Slovenië en Hongarije was er nog steeds een krimp van de economie.

Vergeleken met een jaar eerder groeide de economie in de OESO-regio met 3,3 procent, evenals in het tweede kwartaal.