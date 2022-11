Wall Street richting lichtrode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 dalen in aanloop naar de openingsbel zo'n 0,3 procent.

Daarmee krijgt het positieve slot van voor het weekend vooralsnog geen vervolg. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade ziet maandag terughoudendheid bij beleggers, die in afwachting zijn van de notulen van de laatste vergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, die respectievelijk woensdagavond en donderdagmiddag verschijnen.

"Er bestaat ongetwijfeld verwarring onder beleggers en handelaren na de recente afkoeling van de inflatie", aldus Aslam.

Hoewel de markt hoopt dat met name de Fed het tempo van zijn renteverhogingen kan gaan terugschroeven, liet Fed-havik James Bullard vorige week weten dat de rentepiek nog niet is bereikt.

Volgens analisten van Hargreaves Lansdown maken de beurzen zich maandag ook zorgen over het toenemende aantal coronagevallen in China en een nieuwe aanscherping van de maatregelen daardoor.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig, met vanmiddag alleen de Chicago Fed index over oktober op de rol. De index belandde in oktober weer in negatief terrein na een plusje in de twee maanden ervoor.

De belangrijkste macropublicaties uit de VS verschijnen woensdag. Donderdag is Wall Street gesloten vanwege Thanksgiving in de VS en vrijdag is een verkorte handelsdag op Black Friday. Vermoedelijk kiezen handelaren later deze week dan ook voor een lang weekend.



De euro/dollar handelt maandagmiddag op 1,0248 en olie wordt een half procent goedkoper.

De dollar wordt geholpen door een risicomijdende houding op de financiële markten, door zorgen rond China, volgens analist Joost Derks van iBanFirst.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Disney noteren maandag voorbeurs licht hoger, nadat ze vanochtend vroeg even flink stegen. De directie van het bedrijf vervangt CEO Bob Chapek door voormalig topman Bob Iger, die het bedrijf eind vorig jaar verliet. Volgens Aslam van AvaTrade is dit "uitstekend nieuws" voor beleggers, omdat Iger de beste vaardigheden en superieure kennis heeft om het bedrijf vorm te geven in de huidige uitdagende tijden.

Casino-aandelen, met blootstelling in Macau, staan maandag onder druk, nu China zijn eerste covid-sterfgeval in maanden heeft gemeld en nieuwe beperkingen heeft afgekondigd. Wynn Resorts en Las Vegas Sands dalen in de voorbeurshandel zo'n 3 procent.

Zoom Video Communications opent nabeurs de boeken.

Slotstanden vrijdag

De S&P 500 index sloot vrijdag 0,5 procent in het groen bij een stand van 3.965,34 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.745,69 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.146,06 punten.