Deutsche Bank verlaagt koersdoel NN Group

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor NN Group verlaagd van 48,00 naar 47,00 euro, maar blijft bij het koopadvies, na de beleggersdag van vorige week. Naar aanleiding verwacht de bank niet langer 750 miljoen maar slechts 250 miljoen euro aan aandeleninkopen in 2023. Wel blijven de analisten een sprong naar 500 miljoen euro per jaar incalculeren voor de jaren daarna. Ondanks dat NN Group naar de mening van Deutsche een "ongelooflijk sterke" kaspositie heeft, was de boodschap dat er niet meer dan 250 miljoen euro per jaar aan aandeleninkopen zullen worden gedaan, tenzij de solvabiliteit "duurzaam" boven 200 procent ligt. De analisten vinden dat een verwarrende toevoeging, en bovendien maakt het de verzekeraar gevoeliger voor de Nederlandse hypotheekrentes, aangezien die de solvabiliteit aanzienlijk beïnvloeden. Deze volatiliteit betekent dat er een grotere buffer nodig is, maar uiteindelijk blijven de verwachtingen voor de kasinstroom gelijk, zodat de analisten vanaf 2024 toch een duidelijk hoger niveau van aandeleninkopen voorzien, zelfs bij conservatieve aannames voor de kasstroom en rentekosten. Intussen blijft Deutsche Bank kritische vragen stellen over de voorzichtigheid van NN Group, en speculeert de bank of de verzekeraar misschien aan het sparen is voor een grote buitenlandse overname of mogelijke juridische claims. Het aandeel NN Group noteert maandagmiddag 2,6 procent lager op 41,30 euro. Bron: ABM Financial News

