CEO Lucas Bols: vertrouwen in toekomst

Gecorrigeerd voor Tequila Partida bedroeg de autonome omzetgroei 16 procent. De destillateur had ook profijt van wisselkoerseffecten.

De groei schreef Van Doorne toe aan een herstel in Japan en van het reissegment. "Maar West-Europa heeft het ook wel goed gedaan", vindt hij, zoals in Nederland waar met name Bols cocktails en Passoã het goed deden.

"We hebben in brede zin goede groei laten zien", concludeerde de CEO.

Een tegenvaller was een tekort aan glas in de Verenigde Staten. Als gevolg moest Lucas Bols overschakelen op de productie in Nederland, wat hogere materiaal- en transportkosten met zich meebracht. Jammer, aldus Van Doorne, want de Amerikaanse horeca "draaide op volle toeren".

Inmiddels produceert Lucas Bols weer in de VS en zijn deze extra kosten dus verleden tijd. Wel is de situatie "nog altijd erg kritisch, ook in Europa", aldus Van Doorne, die de kosten van het glastekort afgelopen periode op wel 2 tot 3 miljoen euro schat.

Ook wijst de topman erop dat transportkosten sowieso aan het normaliseren zijn. Zo zijn de prijzen voor containers flink gedaald.

Daar staat tegenover dat de koopkracht wereldwijd onder druk staat door de hoge inflatie, en dat zal zijn weerslag hebben op de horeca. "Toch ligt de cocktailmarkt er momenteel nog goed bij", vindt Van Doorne. Consumenten lijken hun hand in de horeca nog niet op de knip te houden.

Toch zal dit uiteindelijk wel gaan gebeuren, voorziet Van Doorne, die er echter ook op wijst dat in december en januari een jaar terug nog verschillende coronamaatregelen van kracht waren, vooral in Azië. Dat is nu niet meer het geval, "dus daar pakken we herstel".

Waar een terugval in consumentenbestedingen al wel zichtbaar is, is in het Verenigd Koninkrijk, aldus Van Doorne. "Daar is het lastig, je ziet consumenten minder uitgeven."

Maar de producten van Lucas Bols zijn redelijk crisisbestendig volgens Van Doorne, als hij terugkijkt in het verleden.

Dat Lucas Bols nu heeft besloten om weer dividend uit te keren, is een signaal dat de destillateur vertrouwen in de toekomst heeft.

Zo zal de cash flow in de tweede jaarhelft hoger liggen dan in de eerste helft, verwacht Van Doorne. "En de schuld is significant teruggebracht."

Eind september had Lucas Bols een schuldratio van 2,6. Dat was een jaar eerder bijna 4,9. "We streven naar 2,5 tot 3." En Van Doorne denkt dat de ratio nog wel onder de 2,5 zal dalen.

Een dergelijke schuldratio biedt wellicht ook ruimte voor nieuwe overnames. Op korte termijn zegt Van Doorne echter vooral bezig te zijn met het verder integreren van Tequila Partida en de nog altijd aanwezigen verstoringen in de aanvoerketen. "Maar we kijken altijd naar kansen in de markt", voegde hij toe. "En in de VS zijn we erg actief." Belangrijkste is echter of een overnameprooi ook past in de strategie van Lucas Bols, aldus de topman.