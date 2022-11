Europese beurzen terughoudend rond lunchtijd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren maandag rond het middaguur licht lager. De Stoxx Europe 600 index verliest 0,1 procent op 432,78 punten, de Duitse DAX daalt 0,4 procent bij een stand van 14,368,98 punten, de Franse CAC 40 levert 0,2 procent in op 6.631,55 punten en de Britse FTSE 100 daalt fractioneel op 7.383,39 punten.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zag terughoudendheid bij beleggers, die in afwachting zijn van de notulen van de laatste vergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, die respectievelijk woensdagavond en donderdagmiddag verschijnen.

"Er bestaat ongetwijfeld verwarring onder beleggers en handelaren na de recente afkoeling van de inflatie", aldus Aslam.

Hoewel de markt hoopt dat met name de Fed het tempo van zijn renteverhogingen kan gaan terugschroeven, liet Fed-havik James Bullard vorige week weten dat de rentepiek nog niet is bereikt.

Op macro-economisch vlak was er vanochtend aandacht voor de Duitse producentenprijzen. Die daalden in oktober met 4,2 procent op maandbasis. Het betrof de eerste prijsdaling sinds mei 2020. Op jaarbasis stegen de Duitse producentenprijzen nog wel met 34,5 procent, maar ook dat was een afkoeling ten opzichte van de prijsstijgingen in de maanden ervoor.



De euro/dollar handelde maandag op 1,0237 en olie werd iets goedkoper.

CIO Mark Haefele van UBS denkt dat de olieprijzen weer gaan stijgen, door maatregelen van oliekartel OPEC. Die zullen voor een krappere markt zorgen en dus voor hogere prijzen, aldus Haefele. UBS denkt dat Brent zal herstellen naar een prijs van 110 dollar per vat in 2023.

Stijgers en dalers

Philips daalt een procent in Amsterdam na nieuwe problemen met zijn beademingsapparatuur.

In Frankfurt gaat Beiersdorf aan kop, met een plus van bijna een procent. In Amsterdam doet sectorgenoot Unilever goede zaken met een vergelijkbare winst voor het aandeel. Defensieve aandelen lijken maandag sowieso in trek.

Tech is vandaag minder in trek. Infineon verliest ruim anderhalf procent in de DAX en ASML en ASMI staan onder druk op het Amsterdamse Damrak.

Grootste dalers in Frankfurt zijn Siemens en Symrise, met verliezen van rond de 3 procent.

In Parijs gaat Bouygues aan kop, met een plus van zo'n anderhalf procent. Schneider Electric, Teleperformance en Legrand leveren tot 2 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 dalen tot 0,6 procent.

De S&P 500 index sloot vrijdag 0,5 procent in het groen bij een stand van 3.965,34 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.745,69 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.146,06 punten.