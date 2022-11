Euro zakt weg tegenover dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is maandag gestegen, na een positief einde van de vorige week, geholpen door een risicomijdende houding op de financiële markten, door zorgen rond China. Dat stelde analist Joost Derks van iBanfirst maandag in een rapport. De euro/dollar daalde door de hervonden kracht van de dollar tot 1,0241, bijna een procent lager dan vrijdag. Het optimisme vervaagt dat China zijn zero-covid-beleid laat varen. Voor het eerst sinds mei meldde China doden als gevolg van de pandemie. In Beijing gingen scholen dicht en Guangzhou ging vijf dagen in lockdown. Volgens Lee Hardman van MUFG kan de dollar verder aansterken als optimisme over versoepeling in China verder wegebt. Intussen lijkt in de VS en de EU de aandrang van beleidsmakers om de rente snel te verhogen af te nemen, nu er meer inflatiecijfers wijzen op een gepasseerde piek. Zo lieten de Duitse producentenprijzen vanochtend voor het eerst sinds mei 2020 een daling zien. De Duitse cijfers zijn volgens Ralph Solveen van Commerzbank vooral te danken aan lagere energieprijzen. En dit biedt hoop dat de consumentenprijzen ook vlot gaan pieken. Wel waarschuwt Solveen dat dit nog kan duren tot begin 2023. Fed-beleidsmaker Raphael Bostic zei dat de Fed bereid is om af te stappen van de renteverhogingen met 75 basispunten in december en voegde eraan toe dat de rente met niet meer dan een procentpunt zal stijgen om de inflatie tegen te gaan. Daarna zou de pauzeknop moeten worden ingedrukt, volgens de voorzitter van de Atlanta Fed. Ook de ECB-beleidsmaker Klaas Knot hintte op minder snelle verkrapping van het monetaire beleid. "Naarmate de stand van het monetaire beleid verder verkrapt, wordt het waarschijnlijker dat het tempo van renteverhogingen vertraagt." Bron: ABM Financial News

