Ebusco op kooplijst bij Degroof Petercam

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag een koopadvies voor Ebusco afgegeven met een koersdoel van 26,00 euro, op basis van de goede vooruitzichten voor de bouwer van elektrische bussen. Het nieuwe model 3.0 ligt volgens Degroof Petercam ruim voor op de concurrentie. Het model is licht van gewicht, met een grotere actieradius en een kleinere batterij. Dit leidt tot aanzienlijk lagere kosten dan de bussen van concurrenten die vaak aangepaste ontwerpen zijn van dieselbussen. Degroof Petercam denkt dat het de concurrentie vijf jaar zal kosten om een vergelijkbaar product te ontwikkelen. Dat betekent dat Ebusco snel marktaandeel kan winnen in de snelgroeiende markt voor elektrische bussen. Dit zal sterke omzet- en winstgroei opleveren. Ebusco gaat het nieuwe 3.0 model in eigen huis bouwen, in tegenstelling tot de vorige 2.2. De ervaring met een pilotfabriek in Deurne zal helpen om snel productielocaties in heel Europa op te zetten. Als Ebusco in de praktijk laat zien dat het grote aantallen 3.0 bussen kan bouwen tegen de beloofde kostprijs, nemen de risico's snel af, voorziet Degroof. Het opwaartse potentieel voor de koers is hoog, vergeleken met andere bedrijven in de Benelux, meent analist Luuk van Beek van Degroof. Het aandeel Ebusco stijgt maandag 0,4 procent naar 15,87 euro. Bron: ABM Financial News

