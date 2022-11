Beursblik: Retail Estates groeit dankzij overnames Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Retail Estates

(ABM FN-Dow Jones) De groei van de huurinkomsten van Retail Estates is vooral te danken aan de aankoop in Venlo en het bedrijf meldde geen autonome toename van de huren. Dat stelde Kepler Cheuvreux maandag in een reactie op de halfjaarcijfers. De winst steeg hierdoor ook, hoewel deze per aandeel lager uitviel door een tussentijdse kapitaalverhoging. Op termijn moet de overname in Venlo dit weer goedmaken, verwacht Kepler. De operationele marge daalde met 2,1 procentpunt tot 82,6 procent onder andere door hogere kosten voor IT. De bezettingsgraad daalde licht, terwijl de schuldpositie iets toenam. Kepler Cheuvreux heeft een Houden advies met een koersdoel van 72,00 euro. Het aandeel daalde maandag 0,2 procent naar 61,50 euro. Bron: ABM Financial News

