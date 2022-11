Nieuwe problemen voor Philips bij vervangen beademingsapparaten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft nieuwe problemen ondervonden met zijn beademingsapparatuur. Sinds juni vorig jaar is Philips bezig om 5,5 miljoen slaapapneu- en beademingsapparaten te vervangen dan wel te repareren. Dit gaat volgens een woordvoerder goed. Meer dan 4 miljoen apparaten zijn vervangen of gerepareerd. Een klein percentage van de 5,5 miljoen apparaten betreft Trilogy-beademingsapparaten, waarvan de vervanging recent pas is gestart. Er zijn nu circa 20.000 van de in totaal 170.000 Trilogy-apparaten vervangen. En daar heeft Philips na het vervangen klachten over ontvangen. Volgens een woordvoerder van Philips ontving het een tiental klachten over het loslaten van het schuim in de apparaten en ook een tiental klachten over vuiltjes in het systeem. "We hebben inmiddels het reparatieproces stopgezet en zijn dit aan het onderzoeken. We nemen geen enkel risico", aldus de woordvoerder. De kwesties zijn ook gemeld aan de betrokken autoriteiten. De autoriteiten in de Verenigde Staten en Australië hebben hiervan melding gemaakt. "We zitten nog in een vroeg stadium en komende voor het einde van de maand met een update", aldus Philips. Bron: ABM Financial News

