Commerzbank kiest Weidmann als voorzitter

Beeld: Commerzbank AG

(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank zal de voormalige voorzitter van de Duitse centrale bank Jens Weidmann benoemen als voorzitter van de raad van commissarissen. Dat maakte de Duitse bank in het weekend bekend. Weidmann vervangt volgend jaar Helmut Gottschalk, die voorzitter is sinds 2021, maar die om zijn leeftijd in mei volgend jaar terugtreedt. Gottschalk heeft Weidmann zelf voorgedragen als zijn opvolger. Weidmann nam vorig jaar onverwacht ontslag als voorzitter van de Bundesbank. Vertegenwoordigers van aandeelhouders van Commerzbank hebben positief op het voorstel gereageerd, stelde de bank. Bron: ABM Financial News

