Walt Disney brengt Bob Iger terug als CEO

(ABM FN-Dow Jones) De directie van Walt Disney heeft zondagavond CEO Bob Chapek vervangen door de voormalige CEO Bob Iger, die het bedrijf eind vorig jaar verliet. Dat maakte het Amerikaanse entertainmentbedrijf bekend. "De raad heeft geconcludeerd dat Bob Iger in de unieke positie is om het bedrijf te leiden door deze periode, die een keerpunt is voor het bedrijf", aldus voorzitter Susan Arnold. Volgens Arnold begeeft Disney zich op een toenemend complexe periode van transformatie in de branche. De raad bedankte Chapek voor zijn bijdrage en het loodsen van Disney door de coronacrisis. Disney presenteerde afgelopen maand tegenvallende resultaten over het vierde kwartaal, na een sterk jaar met recordomzetten in winsten in diverse divisies, vooral bij de pretparken. De streaming video divisie die probeert te concurreren met Netflix blijft echter toenemende verliezen boeken. Chapek herhaalde dat hij verwacht dat streaming in 2024 winstgevend zal zijn maar in het afgelopen kwartaal bedroeg het verlies 1,5 miljard dollar. Ook waarschuwde Disney voor het eerst dat de doelstelling voor de winstgevendheid bij een ernstige economische terugval niet zal worden gehaald. Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat zo'n waarschuwing wordt gegeven. Het aandeel daalde daarop fors en staat nu 41 procent lager dan begin dit jaar. Disney staat ook onder druk van de activistische aandeelhouder Trian Fund van Nelson Peltz. Trian Fund is uit op een zetel in het bestuur om operationele veranderingen door te voeren en kosten te besparen. Het fonds zou hebben gelobbyd voor de terugkeer van Iger. Ook Daniel Loeb van Third Point heeft zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken bij het entertainmentconcern. Bron: ABM Financial News

