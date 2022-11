AEX start handelsweek vermoedelijk vrij vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting nipt lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis juist nog bijna anderhalf procent hoger naar 712,55 punten. Halverwege oktober zette de hoofdindex een intradag bodem neer op 611,74 punten, ruim 100 punten onder de slotstand van vrijdag.

De rally kreeg extra zuurstof door meevallende Amerikaanse inflatiecijfers, die de hoop voeden dat de Federal Reserve de Amerikaanse rente in een minder voortvarend tempo zal verhogen. Ondertussen proberen de grote centrale banken het enthousiasme juist te temperen en de markten ervan te overtuigen dat het nog niet gedaan is met het verhogen van de rente.

Donderdag zei Fed-havik James Bullard dat de rente wat hem betreft verder moet stijgen naar zeker vijf en misschien zelfs wel zeven procent. "Een reality check wat betreft het monetaire beleid van de Fed", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Na de laatste inflatiecijfers uit de VS, rekende de markt misschien wel op een pas op de plaats.

In een toespraak waarschuwde voorzitter Christine Lagarde vrijdag dat ook de Europese Centrale Bank de rente zal blijven verhogen. "De inflatie in de eurozone is veel te hoog", aldus Lagarde. "En de inflatie zal waarschijnlijk hoog blijven, voor een langere periode."

Waar de inflatie in de VS eindelijk wat lijkt af te koelen, is daar in de eurozone voorlopig nog geen sprake van. Afgelopen week bleek de inflatie op jaarbasis vorige maand te zijn opgelopen naar 10,6 procent, tegen 9,9 procent in september.

Het verkrappende beleid komt op een moment dat vooral de eurozone in economisch zwaar weer verkeert, en dus wel een steun in de rug kan gebruiken. Eerder deze maand waarschuwde de Europese Commissie in zijn driemaandelijkse economische prognose dat de oorlog in Oekraïne Europa hard raakt, en dat de economie van de eurozone in het lopende kwartaal zal krimpen.

Vooral de hoge energieprijzen drukken op de economie, in combinatie met een stagnerende wereldeconomie en een stijgende rente.

Wall Street vrijdag hoger gesloten

Wall Street wist vrijdag op een positieve noot de handelsweek af te sluiten met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van een half procent. Techbeurs Nasdaq sloot vlak. Op weekbasis gaf de S&P ruim een half procent prijs.

"Na de grote rally volgend op de beter dan verwachte inflatiecijfers heeft de markt nu weer wat realiteitszin teruggekregen”, zei beleggingsstrateeg Stephanie Lang van Homrich Berg. “De markt prijsde razendsnel een zachte landing van de economie in, waarvan wij denken dat die waarschijnlijk niet zal plaatsvinden”, aldus Lang.

Oliebeleggers lijken het met haar eens te zijn. De Amerikaanse olie-future daalde afgelopen week op weekbasis met 10 procent naar ongeveer 80 dollar per vat, de sterkste daling op weekbasis in zeven maanden. In de Aziatische handel vanochtend daalde de future met ongeveer een procent verder.

Zorgen over het Chinese coronabeleid, die tot strenge lockdowns leidt, zorgden voor extra druk op de prijs van het zwarte goud. Elders in de wereld zijn maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan juist voor een groot deel afgeschaft.

Vanochtend meldde de Chinese overheid dat donderdag meer dan 26.000 infecties werden geregistreerd, en de Hang Seng index in Hongkong koerst krap twee procent lager. Ook de andere Aziatische hoofdindices noteren overwegend in het rood, maar de verliezen zijn meer bescheiden.

De internationale beurzen krijgen ondertussen het einde van het jaar in zicht, een periode waar de nieuwsstroom vaak een beetje opdroogt, zeker nu de kwartaalrapportages al grotendeels achter de rug zijn.

Later deze week zal de aandacht vooral uitgaan naar het vrijgeven van de notulen van de laatste rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

Bedrijfsnieuws

Vopak sloot een intentieverklaring met de Maleisische oliemaatschappij Petroliam Nasional Berhad, kortweg Petronas, over een samenwerking.

Dutch Green Business Group kondigde aan dat haar herbebossingsproject in Oeganda de ontwikkelingsfase ingaat.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 0,5 procent tot 3.965,40 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.745,69 punten en de Nasdaq sloot vlak op 11.146,06 punten.