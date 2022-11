DGB start ontwikkeling CO2-project in Oeganda Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DGB Group herbebossingsproject Bulindi Chimpanzee ?& Community Project

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Green Business Group heeft maandag aangekondigd dat haar herbebossingsproject in Oeganda de ontwikkelingsfase ingaat. Financiële details werden niet gedeeld. Het betreft een CO2-project genaamd het Bulindi Chimpanzee Habitat Restoration Project. De doelstellingen van het project zijn het verhogen van de biodiversiteit en het creëren van nieuw bosgebied voor de vastlegging van CO2. Het project, waarvoor DGB de exclusieve CO2- en marketingrechten heeft, zal naar verwachting minimaal 1,3 miljoen ton CO2 creëren gedurende de dertigjarige projectlevensduur. Bron: ABM Financial News

