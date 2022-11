Nederland investeert weer meer

(ABM FN-Dow Jones) De investeringen in materiële vaste activa zijn in september wederom gestegen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag.

De investeringen stegen met 4,4 procent op jaarbasis, na een stijging van 5,0 procent in augustus. In mei en juni stegen de investeringen evenwel nog met meer dan 8 procent per maand, terwijl er in juli sprake was van een pas op de plaats.

Er werd in september meer geïnvesteerd in in gebouwen en vliegtuigen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in november ongunstiger dan in september volgens het CBS. Dit komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie daalde. Ook steeg de interbancaire rente en waren ondernemers in de industrie minder positief over hun orderpositie.